Tillman Schulz ist bei «Let's Dance» raus

Zu Musik aus den 90er-Jahren tanzten die Kandidaten in dieser Woche. Für den Cha-Cha-Cha zu «Sexbomb» bekamen Detlef Soost und Ekaterina Leonova mit 22 Punkten die meisten Jurypunkte an diesem Abend. «Das war so gut», sagte Jorge González begeistert. Auch Joachim Llambi lobte einige Passagen des Tanzes als «richtig stark». «Ich habe in Ekaterina meine Meisterin gefunden», gab Soost zu.

Für eine Rumba zu «Don't Let Go» gab es 21 Punkte für Sängerin Lulu und Massimo Sinató. Besonders gefiel Juror Joachim Llambi bei dieser Darbietung die Inszenierung. Ganze 20 Punkte erhielten Autor Biyon Kattilathu und Marta Arndt für ihren Tango zu «Be My Lover».

Sänger Gabriel Kelly, der Beste der Vorwoche, bekam dieses Mal 17 Punkte von der Jury. An seinem Paso Doble zu «Join Me (In Death)» kritisierte Joachim Llambi unter anderem die Endpositionen. Er solle mehr auf Details achten, meinte auch Mabuse. Dennoch sagte sie, dass seine Show die erste war, bei der sie selbst am liebsten mittanzen wollte. «Ich dachte, Dracula tanzt heute», sagte Jorge González lachend nach der Performance zur rockigen Musik von HIM.