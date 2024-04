Schauspieler ertanzt sich mit Paso Doble einen Bonuspunkt

Köln (dpa) - Mark Keller hat sich mit einem Paso Doble bei «Let's Dance» den Bonuspunkt der 17. Staffel ertanzt. Damit startet der Schauspieler mit seiner Profi-Partnerin Kathrin Menzinger in der nächsten Show mit einem kleinen Vorsprung gegenüber den weiteren Teilnehmern. Für den Sonderwettbewerb der RTL-Tanzshow am Freitagabend wurden die bisherigen Tanzpaare voneinander getrennt und neu gemixt.

Keller, mit 58 Jahren ältester aktueller Teilnehmer von «Let's Dance», ertanzte sich 25 Jury-Punkte mit seiner Tauschpartnerin Ekaterina Leonova - und dass, obwohl er schwach in die Staffel gestartet war. Den Bonuspunkt «brauche ich in der nächsten Show wahrscheinlich extrem», sagte Keller in der RTL-Sendung «Exclusiv Spezial» nach dem Wettbewerb.