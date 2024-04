«Let's Dance»: Erneut 30 Punkte - zwei Tanzpaare raus

Köln (dpa) - Am liebsten hätte Joachim Llambi elf Punkte vergeben, so begeistert war der Juror von der Darbietung auf dem Parkett: Letztlich bekam Schauspieler und Sänger Mark Keller für seinen Charleston bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance» dann zehn Punkte - die bestmögliche Wertung. Es sei sein bester Tanz der Staffel gewesen, meinte Jury-Mitglied Jorge González. Durch seinen Bonuspunkt aus einer Sondershow in der vergangenen Woche hatte Keller einen kleinen Vorsprung mitgenommen, doch dank seinem überzeugenden Auftritt hätte er diesen laut Llambi gar nicht gebraucht.