Timothée Chalamet: «Vier Monate für zwei Minuten Film»

Hamburg (dpa) - Hollywoodstar Timothée Chalamet hat Einblick in die aufwendigen Dreharbeiten für den Sci-Fi-Blockbuster «Dune: Part Two» gegeben. «Es war etwas sehr Emotionales», sagte der 28-Jährige dem Magazin «Cinema». Der ambitionierteste Moment sei eine Szene gewesen, in der seine Hauptfigur auf einem Sandwurm reitet - einer monströsen Kreatur, die im Film eine große Rolle spielt. «Wir benötigten vier Monate nur für eine zweiminütige Sequenz im Film», sagte der US-amerikanisch-französische Schauspieler. Der zweite Teil von «Dune» kommt am 29. Februar in die deutschen Kinos.