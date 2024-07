Tokio Hotel: sehr gefreut über Einladung zu Pride-Konzert

Köln (dpa) - Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz wollen am Sonntag beim Christopher Street Day (CSD) in Köln mitmachen. Mit ihrer Band Tokio Hotel wollen die 34 Jahre alten Brüder bereits heute in der Kölner Innenstadt ein kostenloses Konzert geben. Sie hätten sich «tierisch über die Einladung gefreut», sagte Bill Kaulitz in einem Interview mit dem WDR-Radiosender 1Live. Und natürlich sei das für ihn auch ein großes Thema. «Und ich finde bei der Pride kann man nicht laut, bunt und musikalisch genug sein, deshalb dachte ich, kommen wir vorbei und spielen mal ein paar Songs», sagte er. Bei der Pride-Parade des CSD wollten die Zwillinge auf einem der ersten Wagen fahren und «richtig feiern».