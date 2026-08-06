Totes Kleinkind in Preetz gefunden

Preetz (dpa) - Die Polizei hat am Vormittag in Preetz bei Kiel ein totes Kleinkind gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um das seit gestern Mittag vermisste dreijährige Mädchen, wie die Polizei mitteilte.

Die Eltern hatten das autistische Mädchen gestern Mittag als vermisst gemeldet. Zahlreiche Polizisten und Feuerwehrleute, aber auch Anwohner hatten bis zum frühen Donnerstagmorgen ohne Erfolg nach dem Kind gesucht. Auch ein Hubschrauber und Drohnen kamen zum Einsatz. Um 7.00 Uhr am Morgen nahmen etliche Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel und der Bereitschaftspolizei aus Eutin die Suche wieder auf. Gegen 9.30 wurde das tote Kind gefunden.

Weitere Informationen will die Polizei in einer Pressekonferenz um 11 Uhr in der Polizeidirektion Kiel bekanntgeben.

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Foto: Frank Molter/dpa Zahlreiche Einsatzkräfte suchten nach dem vermissten Mädchen.

Erinnerungen an Arian

Die Suche weckte Erinnerungen an den Fall des sechsjährigen Arian aus Bremervörde (Niedersachsen), der im April 2024 aus seinem Zuhause verschwand. Zeitweise waren bis zu 1.200 Helfer beteiligt - sie durchkämmten Dörfer, Wiesen und Wälder, auch ein Fluss wurde abgesucht. Die Einsatzkräfte suchten auch mit Hunden nach dem Jungen, mit Pferden, Helikoptern, Drohnen, Wildtierkameras, einem Tornado-Flieger, Booten und Tauchausrüstung.