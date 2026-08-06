Schleswig-Holstein

Totes Kleinkind in Preetz gefunden

Mit Hubschrauber, Drohnen und vielen Helfern suchte die Polizei nach einer vermissten Dreijährigen. Nun wurde ein totes Kleinkind gefunden. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das kleine Mädchen.

Einsatzkräfte treffen sich vor der Feuerwehrwache in Preetz. Foto: Frank Molter/dpa
Einsatzkräfte treffen sich vor der Feuerwehrwache in Preetz.

Preetz (dpa) - Die Polizei hat am Vormittag in Preetz bei Kiel ein totes Kleinkind gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um das seit gestern Mittag vermisste dreijährige Mädchen, wie die Polizei mitteilte.

Die Eltern hatten das autistische Mädchen gestern Mittag als vermisst gemeldet. Zahlreiche Polizisten und Feuerwehrleute, aber auch Anwohner hatten bis zum frühen Donnerstagmorgen ohne Erfolg nach dem Kind gesucht. Auch ein Hubschrauber und Drohnen kamen zum Einsatz. Um 7.00 Uhr am Morgen nahmen etliche Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel und der Bereitschaftspolizei aus Eutin die Suche wieder auf. Gegen 9.30 wurde das tote Kind gefunden. 

Weitere Informationen will die Polizei in einer Pressekonferenz um 11 Uhr in der Polizeidirektion Kiel bekanntgeben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Zahlreiche Einsatzkräfte suchten nach dem vermissten Mädchen. Foto: Frank Molter/dpa
Zahlreiche Einsatzkräfte suchten nach dem vermissten Mädchen.

Erinnerungen an Arian 

Die Suche weckte Erinnerungen an den Fall des sechsjährigen Arian aus Bremervörde (Niedersachsen), der im April 2024 aus seinem Zuhause verschwand. Zeitweise waren bis zu 1.200 Helfer beteiligt - sie durchkämmten Dörfer, Wiesen und Wälder, auch ein Fluss wurde abgesucht. Die Einsatzkräfte suchten auch mit Hunden nach dem Jungen, mit Pferden, Helikoptern, Drohnen, Wildtierkameras, einem Tornado-Flieger, Booten und Tauchausrüstung.

Auch Arians Fall ging tragisch aus. Zwei Monate später, im Juni, fand ein Landwirt beim Mähen einer Wiese in Estorf im Landkreis Stade die Leiche des Kindes. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Totes Kleinkind in Preetz gefunden

.

vor 1 Stunde

Totes Baby in Müllsack gefunden - Zeugenaufruf
Kriminalität

Totes Baby in Müllsack gefunden - Zeugenaufruf

Grausiger Fund im Kreis Lörrach: Ein toter Säugling liegt in einem Müllsack. Vieles ist noch unklar.

13.10.2025

Frau und Kleinkind tot gefunden - Jugendlicher stellt sich
Gewalttat

Frau und Kleinkind tot gefunden - Jugendlicher stellt sich

An einem Waldweg in Nordrhein-Westfalen liegen eine tote Frau und ein totes Mädchen. Nach dem grausigen Fund stellt sich ein 16-Jähriger und wird festgenommen.

30.06.2025

Totes Kleinkind: Anklage gegen Vater, Mutter und Oma
Kriminalität

Totes Kleinkind: Anklage gegen Vater, Mutter und Oma

Im Mai wurde ein zwei Jahre altes Kind tot in einer Wohnung in Halle gefunden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Vater, Mutter und Oma sollen sich wegen Mordes verantworten.

25.09.2024

Totes Kleinkind - U-Haft für mutmaßliche Unfallfahrer
Straßenrennen in Hamburg

Totes Kleinkind - U-Haft für mutmaßliche Unfallfahrer

Vor einer Woche starb ein Zweijähriger nach einem Unfall in Hamburg. Nun sitzen die mutmaßlichen Unfallverursacher in U-Haft.

02.09.2024