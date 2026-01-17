Bild
Trauerfeier

Trauerfeier für Irene von Griechenland in Madrid

Nach dem Tod von Irene von Griechenland versammelt sich die spanische Königsfamilie zum Gedenken. Eine zweite Trauerfeier ist in Athen geplant – und die Beisetzung bei dem ehemaligen Sommerpalast.

Die spanische Königsfamilie hat bei einer Trauerfeier Abschied von Irene von Griechenland, der Schwester der spanischen Altkönigin Sofía, genommen. Foto: José Ruiz/EUROPA PRESS/dpa
Die spanische Königsfamilie hat bei einer Trauerfeier Abschied von Irene von Griechenland, der Schwester der spanischen Altkönigin Sofía, genommen.

Madrid (dpa) - Die spanische Königsfamilie hat bei einer Trauerfeier in Madrid von der verstorbenen Schwester von Altkönigin Sofía Abschied genommen. Die frühere Prinzessin Irene von Griechenland war am Donnerstag im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit gestorben. 

Die Beziehung zwischen den beiden Schwestern Irene und Sofía galt als sehr eng. Die Altkönigin (87) hatte vor drei Jahren schon ihren jüngeren Bruder Konstantin verloren, den letzten griechischen König. Er starb im Alter von 83 Jahren.

An der Trauerfeier in der griechisch-orthodoxen Kathedrale von Madrid nahmen König Felipe VI., seine Frau, Königin Leticia, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía sowie weitere Angehörige der Verstorbenen teil. Auch Mitglieder der griechischen Königsfamilie, wie Prinzessin Alexia von Griechenland, und der bulgarischen Königsfamilie waren anwesend. 

Irene von Griechenland starb am 15.01.2026 im Alter von 83 Jahren in Madrid. Foto: Francisco Guerra/EUROPA PRESS/dpa
Irene von Griechenland starb am 15.01.2026 im Alter von 83 Jahren in Madrid.

Beigesetzt werden soll Irene in ihrer Heimat. Am Montag werde es eine zweite kleine Trauerfeier in Athen geben, teilte die ehemalige Königsfamilie Griechenlands mit. Die frühere Prinzessin der 1974 abgeschafften griechischen Monarchie soll nach diesen Angaben bei dem ehemaligen Sommerpalast von Tatoi im Norden Athens beerdigt werden.

