Trauerfeier für Irene von Griechenland in Madrid

Madrid (dpa) - Die spanische Königsfamilie hat bei einer Trauerfeier in Madrid von der verstorbenen Schwester von Altkönigin Sofía Abschied genommen. Die frühere Prinzessin Irene von Griechenland war am Donnerstag im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Die Beziehung zwischen den beiden Schwestern Irene und Sofía galt als sehr eng. Die Altkönigin (87) hatte vor drei Jahren schon ihren jüngeren Bruder Konstantin verloren, den letzten griechischen König. Er starb im Alter von 83 Jahren.

An der Trauerfeier in der griechisch-orthodoxen Kathedrale von Madrid nahmen König Felipe VI., seine Frau, Königin Leticia, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía sowie weitere Angehörige der Verstorbenen teil. Auch Mitglieder der griechischen Königsfamilie, wie Prinzessin Alexia von Griechenland, und der bulgarischen Königsfamilie waren anwesend.

Foto: Francisco Guerra/EUROPA PRESS/dpa Irene von Griechenland starb am 15.01.2026 im Alter von 83 Jahren in Madrid.