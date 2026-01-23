Bild
Trauerfeier mit Stars für Modemacher Valentino in Rom

Anne Hathaway, Liz Hurley und Anna Wintour trauern in Rom um Valentino. Die italienische Filmlegende Sophia Loren hinterließ dem Modeschöpfer zum Abschied einen besonderen Gruß.

Prominente wie Anne Hathaway trauern um Valentino. Foto: Maurizio D'avanzo/IPA via ZUMA Press/dpa
Prominente wie Anne Hathaway trauern um Valentino.

Rom (dpa) - Familie, Freunde und internationale Stars nehmen Abschied von dem verstorbenen italienischen Modemacher Valentino. Vor der Basilika Santa Maria degli Angeli in Rom versammelten sich Prominente wie die Schauspielerinnen Anne Hathaway (43) und Liz Hurley (60) sowie die langjährige Chefredakteurin der Modezeitschrift «Vogue» Anna Wintour (76), um an der Trauerfeier für den mit 93 Jahren gestorbenen Designer teilzunehmen.

Valentino - mit vollem Namen Valentino Garavani - war am Montag gestorben. Der Italiener gehörte über Jahrzehnte zu den berühmtesten Modeschöpfern. Mit seinem eleganten Stil hatte er sich in der Modewelt schnell einen Namen gemacht. Er kleidete Königinnen, Filmstars und First Ladys ein. Sein Markenzeichen war die Farbe Rot, das berühmte «Valentino-Rot».

Sophia Loren mit emotionaler Botschaft

Bereits am frühen Morgen füllte sich der Vorplatz der Kirche in der italienischen Hauptstadt mit Fans des Modemachers. Am Vormittag wurde sein Sarg in die Basilika getragen. Dabei waren Valentinos langjähriger Weggefährte Giancarlo Giammetti (83) und sein letzter Partner Bruce Hoeksema (68). Wie die Zeitung «La Repubblica» berichtete, hinterließ die italienische Filmlegende Sophia Loren (91) einen Trauerkranz mit der Aufschrift «Immer in meinem Herzen».

Am Mittwoch und Donnerstag war Valentinos Sarg im Firmensitz seines ehemaligen Modehauses nahe der Spanischen Treppe im Zentrum Roms aufgebahrt. Tausende Menschen nahmen dort von ihm Abschied. Nach der Trauerfeier am heutigen Freitag soll der Sarg auf einem römischen Friedhof in einer als Familienkapelle vorgesehenen Grabstätte beigesetzt werden.

