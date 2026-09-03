Trotz Wiedereinladung: Alphaville lehnt Festival-Auftritt ab

Hockenheim (dpa) - Nach dem Eklat um die Ausladung der Band Alphaville vom Glücksgefühle-Festival wollen die Musiker trotz Wiedereinladung nicht an dem Festival auf dem Hockenheimring teilnehmen. «Wir nehmen die Entschuldigung und Wiedereinladung des Veranstalters Markus Krampe zur Kenntnis und hoffen, dass er von nun an die Bedeutung von Rede- und Kunstfreiheit beim „Glücksgefühle Festival“ gebührend respektiert», teilte Alphaville-Sänger Marian Gold der dpa mit. «Ungeachtet dessen haben die vorangegangenen Äußerungen eine Atmosphäre geschaffen, in der wir von einem Auftritt absehen. Die Gage für den nicht stattfindenden Auftritt wird Alphaville an eine gemeinnützige Organisation spenden», hieß es weiter.