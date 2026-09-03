Politische Äußerungen

Trotz Wiedereinladung: Alphaville lehnt Festival-Auftritt ab

Nach Kritik an der Ausladung von Alphaville räumt der Veranstalter einen Fehler ein. Die Band sagt den Auftritt nun trotzdem endgültig ab.

Alphaville wird nicht beim Glücksgefühle-Festival auftreten. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Alphaville wird nicht beim Glücksgefühle-Festival auftreten. (Archivbild)

Hockenheim (dpa) - Nach dem Eklat um die Ausladung der Band Alphaville vom Glücksgefühle-Festival wollen die Musiker trotz Wiedereinladung nicht an dem Festival auf dem Hockenheimring teilnehmen. «Wir nehmen die Entschuldigung und Wiedereinladung des Veranstalters Markus Krampe zur Kenntnis und hoffen, dass er von nun an die Bedeutung von Rede- und Kunstfreiheit beim „Glücksgefühle Festival“ gebührend respektiert», teilte Alphaville-Sänger Marian Gold der dpa mit. «Ungeachtet dessen haben die vorangegangenen Äußerungen eine Atmosphäre geschaffen, in der wir von einem Auftritt absehen. Die Gage für den nicht stattfindenden Auftritt wird Alphaville an eine gemeinnützige Organisation spenden», hieß es weiter.

Die Veranstalter hatten Alphaville zuvor ausgeladen, weil man sich nicht darauf habe einigen können, «politische Äußerungen auf unserer Bühne zu unterlassen». Sänger Marian Gold hatte daraufhin von einem «Maulkorberlass» gesprochen und die Absage öffentlich gemacht. Die Ausladung hatte bundesweit Kritik ausgelöst – unter anderem von Campino von den Toten Hosen. Krampe hatte daraufhin eingeräumt, dass die Ausladung «ein Fehler» gewesen sei, und die Band wieder eingeladen.

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