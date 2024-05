Trump will gegen Film über ihn vorgehen

Cannes (dpa) - Der frühere US-amerikanische Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge gegen einen Film vorgehen, der ihn in einem negativen Licht erscheinen lässt. «Wir werden eine Klage einreichen, um gegen die eklatant falschen Behauptungen dieser angeblichen Filmemacher vorzugehen», sagte Trump-Sprecher Steven Cheung dem Branchen-Magazin «Variety».

«Alle reden darüber, dass er viele Leute verklagt hat, aber sie reden nicht über seine Erfolgsquote», sagte der Regisseur des Films, Ali Abbasi, am Dienstag in Cannes. Es geht um seinen Film «The Apprentice», der bei den Filmfestspielen Premiere feierte. Das Werk ist eine Filmbiografie von Trump in seinen jungen Jahren und spielt in den 1970er und 1980er Jahren, als er sein Immobiliengeschäft in New York ausbaute. Der Film porträtiert Trump als eine Art skrupelloses Monster.