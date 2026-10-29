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U2 spielen kommenden Sommer im Olympiastadion

U2 feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Fans der Band können im kommenden Jahr mit der Band auch in Berlin feiern.

U2 begeisterten ihre Fans auch 2017 bei ihrer «The Joshua Tree»-Tour im Olympiastadion. (Archivbild) Foto: picture alliance / Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB
U2 begeisterten ihre Fans auch 2017 bei ihrer «The Joshua Tree»-Tour im Olympiastadion. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die irische Rockband U2 hat für das kommende Jahr mehrere Konzerte in Europa angekündigt - eines davon in Deutschland. Am 30. Juni tritt die Band um Frontmann Bono im Olympiastadion auf, wie der Veranstalter Live Nation ankündigte. Ein weiteres Konzert in Deutschland wurde zunächst nicht angekündigt. Der Vorverkauf für die Tickets startet laut Angaben von Live Nation am 6. November.

In Europa ist die Band bei ihrer «The Greatest Show On Earth World Tour» auch in Paris, London und Amsterdam zu sehen. Los geht es in Europa am 26. April in Stockholm. Die ersten Konzerte in Lateinamerika waren laut Live Nation sofort ausverkauft. Aufgrund der Nachfrage wurden zusätzliche Termine in Mexiko-Stadt, São Paulo und Buenos Aires angesetzt. Die Nordamerika-Termine sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden. 

Neues Album im November

U2 veröffentlichen am 13. November «Carnaval De Luz», ihr 16. Studioalbum und das erste Album mit neuem Material seit neun Jahren. Zugleich erscheint das neue Album im 50. Jahr der Bandgeschichte von U2. Wie im September zudem bekannt wurde, ist die im August gestorbene Dolly Parton auf dem neuen Album zu hören. Nach Angaben von Universal Music ist es Partons «letzte aufgenommene Gesangsperformance».

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