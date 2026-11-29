Berlin (dpa) - Vor dem Auftritt der Kaulitz-Zwillinge (37) als Moderatoren des legendären TV-Formats «Wetten, dass..?» sind die Menschen in Deutschland mehrheitlich skeptisch. «Finde ich überhaupt nicht gut», antworteten 41 Prozent auf die Frage, wie es ihnen gefällt, dass die Brüder Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember - zunächst einmalig - als Nachfolger von Thomas Gottschalk antreten. Mit «finde ich weniger gut» antworteten weitere 10 Prozent.

Lediglich 5 Prozent finden es «sehr gut», dass das ZDF den Gastgeber-Job mit den beiden Tokio-Hotel-Musikern besetzt hat, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der dpa ergab.

«Ja, bestimmt» wollen 6 Prozent der Befragten einschalten, wenn die Zwillinge Stars wie Dwayne «The Rock» Johnson in Halle (Saale) begrüßen und die Wetten ankündigen. «Vermutlich ja», antworteten weitere 8 Prozent auf die Frage, ob sie zuschauen. 56 Prozent haben an dem Abend - wie Thomas Gottschalk selbst - etwas anderes vor, als «Wetten, dass..?» zu schauen.

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Gute Erinnerungen an spektakuläre Wetten

Auf die Frage, was ihnen früher am besten an «Wetten, dass..?» gefallen hat, liegen die oft spektakulären Wetten in der Gunst des Publikums vorn (von 47 Prozent genannt). Es folgen: «dass man die Sendung gut gemeinsam schauen konnte» (36 Prozent), «die prominenten Gäste» (35 Prozent), «die Moderatoren wie Thomas Gottschalk» (34 Prozent) und «die musikalischen Auftritte» (26 Prozent).

«Wetten, dass..?» wurde einst von Frank Elstner (heute 84) erfunden, der sich schlaflos im Bett wälzte und das Konzept einer Samstagabendshow entwickelte, über die die Leute noch am Montag sprechen sollten. Am 14. Februar 1981 ging die erste Ausgabe der ZDF-Show in Düsseldorf über die Bühne.

«Wetten, dass..?» galt jahrelang als größte Fernsehshow Europas sowie als «Lagerfeuer», um das sich gefühlt ganz Fernseh-Deutschland regelmäßig versammelte. In den ersten Jahrzehnten lockte die Show allein in der Bundesrepublik regelmäßig rund 15 Millionen Zuschauer vor die Fernseher. Insgesamt gab es in fast 34 Jahren 215 Ausgaben. Die Show wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfolgt und entwickelte ein eigenes Medien-Genre mit Vokabeln wie «Saalwette».

Sollte «Wetten, dass..?» wieder regelmäßig kommen?