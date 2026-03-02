Sorgen um Sohn in Dubai

Verona Pooth telefoniert stündlich mit Sohn Rocco in Dubai

In Dubai sitzen viele Touristen fest. Auch der jüngere Sohn von Verona Pooth kann derzeit nicht ausreisen. Sie hält ständig Kontakt zu ihm. Wann sie sich wiedersehen können, ist aber unklar.

Verena Pooth telefoniert stündlich mit Sohn Rocco in Dubai. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa
Düsseldorf (dpa) - TV-Star Verona Pooth (57) ist in Gedanken bei ihrem Sohn Rocco und der Freundin ihres Sohnes Diego, die nach der Schließung von Flughäfen derzeit in Dubai festsitzen. «Wir telefonieren stündlich, alles gut», sagte Pooth nach einem Gerichtstermin in Düsseldorf. Rocco und Louisa hielten sich in einer Appartmentwohnung auf. Ihnen fehle es an nichts.

«Das heißt, vor Ort sind die in Sicherheit, Gott sei Dank. Aber es ist eine sehr schwere und heikle Situation, deswegen trifft es mich hier heute doppelt und dreifach», erklärte die Moderatorin. Pooth hat nach dem Diebstahl ihres Schmuckes durch Einbrecher vor gut vier Jahren einen Versicherungsmakler auf Schadenersatz verklagt. Sie erschien in dem Zivilverfahren vor Gericht.

Die 23-Jährige «wollte nach Rocco schauen, weil ich hier bin vor Gericht und weil ich in Thailand die "Villa der Versuchung" gedreht habe für SAT.1. Und jetzt im Moment kommen die nicht raus, weil die Flughäfen gesperrt sind», erläuterte Pooth. Erst wenn sie beide wieder zurück habe in Deutschland, gehe es ihr und ihrem Mann Franjo wieder gut, sagte die zweifache Mutter. 

Das Magazin «Bunte» hatte zuvor berichtet über Pooths Sorgen berichtet.

