Wir sind Helden wieder da

«Von hier an blind»: 20 Jahre alter Song schon auf Platz 6

Ein Song der Band Wir sind Helden aus dem Jahr 2005 stürmt die Charts - inzwischen ist er in den Top Ten, wo er nie war zuvor.

Die Band Wir sind Helden war zwischen 2000 und 2012 sehr erfolgreich - hier ein Bild von 2010. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Die Band Wir sind Helden war zwischen 2000 und 2012 sehr erfolgreich - hier ein Bild von 2010. (Archivbild)

Berlin (dpa) - «Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind»: Der Song «Von hier an blind» von der Band Wir sind Helden erlebt dank Social-Media-Clips ein kaum zu glaubendes Revival. Seit einigen Wochen tauchen auf TikTok und Co. immer mehr Coverversionen, Tanzclips mit dem Lied auf - warum, weiß niemand so genau.

In den aktuellen Offiziellen Deutschen Charts ist das Lied inzwischen in den Top Ten: «Der derzeit viral gehende, 21 Jahre alte Song "Von hier an blind" von Wir sind Helden klettert weiter von Rang zwölf auf sechs», heißt es am Freitag in einer Mitteilung der Chartsermittler von GfK Entertainment in Baden-Baden.

Der Song ist damit mehr als 20 Jahre nach Erscheinen so hoch platziert wie noch nie.

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Die Chartsgeschichte sieht nämlich wie folgt aus: Am 17. Oktober 2005 platzierte sich das Lied erstmals unter den Singles: damals auf Platz 43.

Eine Woche später stieg das Lied um einen Platz auf Rang 42. Danach ging es bergab: auf Platz 46, dann Platz 53, Platz 58, Platz 66, Platz 70, Platz 75 und Platz 82 (am 9. Dezember 2005). 

«Von hier an blind»: Platz 59, Platz zwölf, jetzt auf sechstem Platz

Dann verschwand der Song fast 21 Jahre lang aus den Single-Charts. Am 21. August 2026 kam das eingängige Lied jetzt auf Platz 59 zurück in die Charts, eine Woche später stürmte es schon auf den zwölften Platz. Nun also Platz sechs.

Die Band Wir sind Helden war in den Nullerjahren sehr erfolgreich mit Hits wie «Gekommen um zu bleiben», «Denkmal», «Guten Tag» oder «Aurélie». Der Wir-sind-Helden-Hit «Nur ein Wort» ist instrumental der Titelsong der ZDF-Talkshow «Markus Lanz».

Schon bei Platz 59 für den Song «Von hier an blind» hatte sich die ehemalige Frontfrau der Band, Judith Holofernes, gerührt gezeigt: «Vielen, vielen Dank für die vielen wunderschönen Cover-Versionen. Und die Tänzchen und alles, die Hommagen, es erfreut mich extrem», sagte sie in einem Beitrag auf TikTok. 

Judith Holofernes wird im November 50

Sie erklärte den Song so: «Ich hab’ den Text damals geschrieben, als ich sehr jung das Gefühl hatte, meine kühnsten Träume eigentlich schon verwirklicht zu haben und sozusagen auf einer Bergspitze zu stehen und zu denken: "Und jetzt? Was passiert jetzt?" Ich wollte über dieses Gefühl schreiben, die Zukunft wirklich überhaupt nicht sehen zu können und trotzdem reinzuspringen.» Deswegen freue sie sich, dass dieser Song jetzt offensichtlich auch eine neue Generation anspreche.

Holofernes, die im November 50 wird, hatte kürzlich berichtet, dass sie nicht mehr singen könne. Hintergrund sei vermutlich eine neurologische Stimmstörung, die sie 2017 entwickelt habe. Es sei ungeklärt, ob diese mit einer Hirnhautentzündung zusammenhängt, die sie wahrscheinlich im selben Jahr gehabt habe. Holofernes ist inzwischen vor allem als Autorin tätig.

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