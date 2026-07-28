Literatur

Von Kürthys «Alt genug» unter bisherigen Buchbestellern 2026

Das neue Buch von Ildikó von Kürthy über das Älterwerden gehört zu den Bestsellern der ersten Jahreshälfte. Auch mit dabei: Thrillerautor Sebastian Fitzek und das «Ostfriesenerbe».

Die Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Die Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Autorin Ildikó von Kürthy hat mit ihrem neuen Werk «Alt genug» über das Älterwerden eines der bislang meistverkauften Bücher des Jahres gelandet. «"Alt genug" von Ildikó von Kürthy (Ullstein) führt die Hardcover-Sachbuch-Charts im ersten Halbjahr 2026 an», teilte Media Control mit. 

«Mit einer Mischung aus Humor, Ehrlichkeit und persönlichen Erfahrungen setzt sich die Autorin mit dem Älterwerden und den Herausforderungen des Lebens auseinander». In «Alt genug» erzählt von Kürthy von ihren Ängsten und Zweifeln, aber auch, wie sie es geschafft hat, diese zu überwinden. Das Buch war im Februar erschienen. 

Später geriet es auch im Zusammenhang mit einer Debatte über Sexismus in den Fokus, die durch kontroverse Besprechungen des Literaturkritikers Denis Scheck ausgelöst worden war. Scheck hatte in seiner Sendung sowohl an von Kürthys als auch an Sophie Passmanns neu erschienenem Werk kein gutes Haar gelassen.

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Fitzek und das «Ostfriesenerbe» in den Halbjahrescharts

Das bislang meistverkaufte Buch im Segment der Hardcover-Belletristik ist «Der Nachbar» von Sebastian Fitzek (Droemer). Fitzek hatte mit dem Psychothriller bereits das meistgelesene gebundene Buch des Jahres 2025 gelandet. 

Das meistverkaufte Taschenbuch der Belletristik in den Halbjahrescharts heißt «Ostfriesenerbe» von Klaus-Peter Wolf (Fischer Taschenbuch). Der Kriminalroman verbinde spannende Ermittlungen mit der einzigartigen Atmosphäre der Nordseeküste, schreibt Media Control. Halbjahressieger im Taschenbuch-Sachbuch ist «Ikigai» von Ken Mogi (DuMont). Das Buch dreht sich um das gleichnamige japanische Konzept zum persönlichen Lebenssinn.

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