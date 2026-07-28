Fernsehserie

Wann die letzte Staffel von «Babylon Berlin» zu sehen ist

Nach fünf Staffeln endet die erfolgreiche Fernsehserie. Die Handlung spielt im Februar 1933 - in der Zeit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Jetzt steht fest, wann die acht Folgen laufen.

Volker Bruch und Liv Lisa Fries kehren für die fünfte Staffel in ihre Hauptrollen zurück. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Volker Bruch und Liv Lisa Fries kehren für die fünfte Staffel in ihre Hauptrollen zurück. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Im Dezember wurden die Dreharbeiten beendet, jetzt steht fest, wann die fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserie «Babylon Berlin» läuft. Die ARD zeigt die acht Episoden der finalen Staffel ab dem 10. September in der ARD Mediathek, wie es in einer Mitteilung heißt. 

Im linearen Fernsehen soll das Serienfinale am 19. September (20.15 Uhr) und am 25. September (22.20 Uhr) im Ersten mit je vier Folgen ausgestrahlt werden. Die fünfte Staffel beruht auf dem Roman «Märzgefallene» von Volker Kutscher und spielt im Februar 1933, also in der Zeit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. 

Worum es in der finalen Staffel geht

Die ARD schreibt dazu: «Während eine Stadt zwischen Rausch und Untergang taumelt, stehen Gereon Rath und Charlotte Ritter in den Wochen zwischen der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und dem Reichstagsbrand vor Entscheidungen, die ihr Leben und das Schicksal der Stadt, das Schicksal Deutschlands für immer verändern».

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In den Hauptrollen sind wieder Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen. Zum Cast gehören unter anderem auch Benno Fürmann, Lars Eidinger, Hannah Herzsprung und Christian Friedel. 

Wie bei den bisherigen Staffeln stammen die Drehbücher von den Regisseuren und Autoren Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer. Die Produktion der acht Folgen hatte im Oktober 2024 begonnen.

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