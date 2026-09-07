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Warum Ryan Reynolds Geburtstagsfeiern lieber meidet

Ryan Reynolds verzichtet gerne auf größere Geburtstagsfeiern. Was seine Auftritte auf dem roten Teppich damit zu tun haben.

Hollywood-Star Ryan Reynolds («Deadpool») steht eigenen Angaben zufolge nicht gerne an seinem Geburtstag im Mittelpunkt. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Hollywood-Star Ryan Reynolds («Deadpool») steht eigenen Angaben zufolge nicht gerne an seinem Geburtstag im Mittelpunkt. (Archivbild)

New York (dpa) - Hollywood-Star Ryan Reynolds («Deadpool») steht eigenen Angaben zufolge nicht gerne an seinem Geburtstag im Mittelpunkt, weil ihm die Aufmerksamkeit als Schauspieler schon ausreiche. «Ich mag keine Geburtstage. Ich meine, ich habe auch nichts dagegen», sagte der 49-Jährige dem US-Magazin «People». «Aber ich bin auch nicht der Typ, der sagt: "Hey, lasst uns eine riesige Party für mich schmeißen."»

Reynolds erklärt: «Ich bekomme genug Aufmerksamkeit. Ich stand gerade noch auf dem roten Teppich. Das reicht mir völlig.» Der in Kanada geborene Schauspieler wird am 23. Oktober 50 Jahre alt. 

Reynolds ist für seine Rolle als satirischer Antiheld Deadpool in der gleichnamigen Action-Komödien-Filmreihe bekannt. Mit der US-Schauspielerin Blake Lively (39) hat er vier gemeinsame Kinder.

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