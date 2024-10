Was der «Lonely Planet» für 2025 empfiehlt

New York/München (dpa) - Bayern gehört für den weltbekannten Reiseführer «Lonely Planet» zu den zehn besten Reiseregionen im kommenden Jahr. Im neuen Buch «Lonely Planets Best in Travel 2025» wird das süddeutsche Bundesland in der Kategorie «Top 10 Regionen» etwa neben dem Wallis in der Schweiz, Terai in Nepal und der ostenglischen Region East Anglia als Reiseziel präsentiert, das man unbedingt besuchen sollte.