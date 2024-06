Lorz stellt Empfehlungen für Grundsteuer-Hebesätze vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Welche Kosten kommen nach der Grundsteuerreform auf Immobilienbesitzer zu? Diese Frage hängt entscheidend mit den Hebesätzen zusammen, die jede Kommune individuell festsetzen darf. Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) will dazu am Donnerstag (09.30 Uhr) in Wiesbaden seine Empfehlungen für die Städte und Gemeinden vorstellen. Die Grundsteuer wird deutschlandweit reformiert, von 2025 an gelten neue Berechnungsgrundlagen. Politisches Ziel ist eine Aufkommensneutralität - eine Kommune soll mit dem neuen Recht etwa gleich viel Grundsteuer einnehmen wie 2024.