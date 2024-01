Finanzämter laufen noch Grundsteuererklärungen hinterher

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessischen Finanzämter warten fast ein Jahr nach Fristende immer noch auf manche Grundsteuererklärung. Mit Stand 11. Januar fehlten landesweit noch mehr als 60 000 Erklärungen, wie eine Sprecherin der Oberfinanzdirektion (OFD) in Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Knapp 2,7 Millionen Erklärungen waren bis dahin eingegangen. Bereits im April 2023 waren rund 400 000 Erinnerungsschreiben an säumige Steuerbürger in Hessen verschickt worden.