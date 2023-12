Weggefährten loben Heike Makatschs Moderationstalent

Berlin (dpa) - Weggefährten beim früheren Musiksender Viva haben vom Talent der damaligen Moderatorin Heike Makatsch (52) geschwärmt. Nilz Bokelberg erzählte im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur über seine frühere Moderations-Kollegin in den 1990er Jahren, er sei damals schon beeindruckt gewesen, wie sie von Tag eins an die Kamera vergessen habe und authentisch gewesen sei.

Der 47-Jährige ergänzte: «Und wenn ich heute alte Moderationen von Heike sehe, denke ich immer noch: Leck mich am Arsch, das ist wirklich so ein Naturtalent!» Das müsse man neidlos anerkennen, «das hat die echt total in den Genen».