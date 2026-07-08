Fair für Künstler?

Weimers «Popmusik-Gipfel» endet mit Absichtserklärung

Seit Monaten versucht Kulturstaatsminister Weimer, zwischen Musikern und Streamingdiensten zu vermitteln. Das Ziel: Gerechtere Vergütung. Vereinbart wurde nun, dass man weiter redet.

Kulturstaatsminister Weimer sucht seit Monaten Wege für eine bessere Vergütung von Künstlern auf Musikstreamingdiensten. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Kulturstaatsminister Weimer sucht seit Monaten Wege für eine bessere Vergütung von Künstlern auf Musikstreamingdiensten. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kommt mit seinen Vermittlungsversuchen für eine gerechtere Vergütung von Musikern durch Streamingdienste nur in kleinen Schritten voran. Ein sogenannter Popmusik-Gipfel im Kanzleramt brachte lediglich die Ankündigung einer «Zukunftsagenda» und einer neuen «Task Force».

«Die Beteiligten nehmen sich vor, unter Moderation von BKM gemeinsam brancheneigene Antworten auf aktuelle Herausforderungen des Musikstreamings zu entwickeln und setzen mit dieser Zukunftsagenda den Startpunkt hierfür», heißt es in der Erklärung. BKM steht für den Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, also Weimers Behörde.

Weimer: Kreatives Schaffen muss sich lohnen

Der Kulturstaatsminister hatte seit Dezember 2025 bereits Künstler, Labels und Streamingdienste zu drei unterschiedlichen Gesprächsrunden eingeladen. Hintergrund ist die Klage vieler Musikerinnen und Musiker über sehr geringe Vergütungen auf Plattformen wie Spotify, YouTube, Amazon und anderen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Kreatives Schaffen muss sich auch im digitalen Zeitalter lohnen», bekräftigte Weimer. «Die heute vereinbarte Zukunftsagenda eröffnet einen strukturierten Dialog über die Zukunft des Musikstreamings, insbesondere im Hinblick auf Fragen der Vergütung und Transparenz.» Sie sei der Auftakt für einen gemeinsamen Prozess.

Was bei einer Umfrage herauskam 

In einer Umfrage unter 3.000 Musikern hatten sich nach Angaben von BKM drei von vier Befragten unzufrieden mit ihren Einnahmen aus Musikstreaming geäußert. 2023 entfielen den Angaben zufolge 75 Prozent der Umsätze auf 0,1 Prozent der Künstlerinnen und Künstler. 68 Prozent der Musikschaffenden erzielten weniger als 1 Euro Umsatz. Mehrere Musikverbände hatten im vergangenen Sommer eine Abgabe für Musikstreamingdienste gefordert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Musikstreaming: Runder Tisch soll Vergütung klären
Fair für Künstler?

Musikstreaming: Runder Tisch soll Vergütung klären

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer lud erst Popstars wie Herbert Grönemeyer ins Kanzleramt, dann Plattenlabels und Streamingdienste. Jetzt kündigt er den nächsten Schritt an.

16.03.2026

Weimer sagt Musikern Hilfe für faire Streaming-Honorare zu
"Popmusikgipfel"

Weimer sagt Musikern Hilfe für faire Streaming-Honorare zu

Der Kulturstaatsminister hat Popstars wie Herbert Grönemeyer ins Kanzleramt eingeladen und stimmt ihnen zu: Die Vergütung über Streamingplattformen sei nicht gerecht.

18.12.2025

Weimer und sein «Weimatar»: Doppelter Kulturstaatsminister
Künstliche Intelligenz

Weimer und sein «Weimatar»: Doppelter Kulturstaatsminister

Den Beauftragten für Kultur und Medien gibt es nun auch in KI-Version. Und der echte Wolfram Weimer ist begeistert davon, was sein Avatar alles kann.

24.09.2025

Weimer: Antisemitismus in der Kultur als erstes großes Thema
Amtsantritt

Weimer: Antisemitismus in der Kultur als erstes großes Thema

Der neue Staatsminister für Kultur und Medien will an seinem ersten Tag ein Zeichen setzen - und empfängt gleich einen besonderen Gast.

07.05.2025

Bundeskabinett

Publizist Wolfram Weimer soll Kulturstaatsminister werden

28.04.2025