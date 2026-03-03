Wildecker Herzbube tritt mit TV-Koch auf

Frankfurt/Schwalmstadt (dpa) - Wolfgang Schwalm (71) vom Schlagerduo «Wildecker Herzbuben» will künftig gemeinsam mit Fernsehkoch Mirko Reeh (49) auftreten. «Das haben wir so vereinbart und das werden wir auch so machen», sagte Schwalm der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Wie eng die Zusammenarbeit sein werde, stehe noch nicht fest, sagte Schwalm. Vielleicht gebe es nur «Auftritte hier und da», man habe aber auch über eine Tournee gesprochen. Reeh («Achtung Kontrolle!») ist laut «Bild» der Großneffe von Schwalms früherem Partner Wilfried Gliem. «Ich freue mich riesig, ich liebe die Bühne, und singen kann ich auch», zitierte ihn die «Bild».