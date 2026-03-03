Schlagermusik

Wildecker Herzbube tritt mit TV-Koch auf

«Herzilein» war ihr größter Hit, nun gehen die Herzbuben getrennte Wege. Die eine Hälfte des Duos bekommt Verstärkung von einem Hessen, der bisher nicht als Sänger bekannt ist.

Die "Wildecker Herzbuben" sind mit dem 1989 veröffentlichten Hit «Herzilein» bekanntgeworden. (Archivbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Die "Wildecker Herzbuben" sind mit dem 1989 veröffentlichten Hit «Herzilein» bekanntgeworden. (Archivbild)

Frankfurt/Schwalmstadt (dpa) - Wolfgang Schwalm (71) vom Schlagerduo «Wildecker Herzbuben» will künftig gemeinsam mit Fernsehkoch Mirko Reeh (49) auftreten. «Das haben wir so vereinbart und das werden wir auch so machen», sagte Schwalm der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wie eng die Zusammenarbeit sein werde, stehe noch nicht fest, sagte Schwalm. Vielleicht gebe es nur «Auftritte hier und da», man habe aber auch über eine Tournee gesprochen. Reeh («Achtung Kontrolle!») ist laut «Bild» der Großneffe von Schwalms früherem Partner Wilfried Gliem. «Ich freue mich riesig, ich liebe die Bühne, und singen kann ich auch», zitierte ihn die «Bild». 

Schon im vergangenen Jahr hatte das Duo angekündigt, getrennte Wege zu gehen. Schwalm verwies damals in der «Bild» auf die Erkrankung seines Partners und kündigte an, an einer Solo-Karriere als «Der Herzbube Wolfgang» zu arbeiten. Bekannt wurde das Duo mit dem 1989 veröffentlichten Hit «Herzilein». Das erste richtige Konzert fand im April 1990 in einem Café im nordhessischen Schwalmstadt statt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wildecker Herzbuben gehen getrennte Wege
Schlagermusik

Wildecker Herzbuben gehen getrennte Wege

«Herzilein» war ihr größter Hit, nun arbeitet einer der Herzbuben an einer Solo-Karriere. Er sagt: Ein gemeinsamer Auftritt bei einer Schlager-Show im September werde der letzte sein.

09.08.2025

Löwen Frankfurt und Schiemenz gehen getrennte Wege
Eishockey

Löwen Frankfurt und Schiemenz gehen getrennte Wege

Nach einem halben Jahr ist die Zeit von Cedric Schiemenz bei den Löwen Frankfurt wieder vorbei. Der Eishockeyprofi hat auch schon einen neuen Club gefunden.

30.12.2024

FC Fürth und KSG Mitlechtern gehen getrennte Wege
Fußball

FC Fürth und KSG Mitlechtern gehen getrennte Wege

Die Spielgemeinschaft der beiden zweiten Mannschaften von FC Fürth und KSG Mitlechtern endet nach vier Jahren. Der FC hat einen neuen Spielertrainer.

23.01.2024

BAP

Blick zurück nach vorn - Wolfgang Niedecken auf Zeitreise

BAP geht mit den 40 Jahre alten Erfolgsalben «Für usszeschnigge!» und «Vun drinne noh drusse» auf Tour. Vorher besucht Band-Chef Wolfgang Niedecken das Dorf, in dem er 1981 den Hit «Verdamp lang her» schrieb.

07.12.2023

Politik

Erdogan: Türkei und EU könnten auch getrennte Wege gehen

Vor seinem Abflug zur UN-Vollversammlung in New York spricht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit Journalisten über die EU. Auslöser scheinen Bedenken zu einem möglichen EU-Beitritt der Türkei zu sein.

16.09.2023