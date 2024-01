FC Fürth und KSG Mitlechtern gehen getrennte Wege

Die Spielgemeinschaft zwischen den zweiten Mannschaften des FC Fürth und der KSG Mitlechtern in der Fußball-Kreisliga C wird nicht verlängert. „Nach vier Jahren der erfolgreichen und für beide Seiten fruchtbaren Zusammenarbeit haben sich unsere Vereine FC Fürth und KSG Mitlechtern dazu entschieden, die Spielgemeinschaft der 1b-Mannschaften im Sommer 2024 auslaufen zu lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Vereine. Zur Winterpause belegt die SG Fürth/Mitlechtern II den zehnten Platz mit 23 Punkten und hat damit nur drei Punkte Polster zur Abstiegszone. Auf Relegationsplatz 14 steht der SV Lörzenbach II mit 20 Punkten.

Der FC Fürth hat bereits 17 Zusagen für die neue zweite Mannschaft, teilte Marco Knapp, Vorstand Sport, auf Anfrage mit. Spielertrainer bleibt Yannic Riesinger. Dennis Atali, der zweite Spielertrainer, wird dagegen in die Sportliche Leitung des FC Fürth wechseln. Neu hinzu kommt ebenfalls in gleichberechtigter Rolle Amir Duric, der derzeit noch in der ersten Mannschaft des FC Fürth spielt. Der Torjäger hatte als Spielertrainer den FSV Rimbach 2022 in die Kreisliga A geführt. beg