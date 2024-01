So geht es beim FC Fürth und der KSG Mitlechtern weiter

Der FC Fürth und die KSG Mitlechtern werden in der kommenden Saison wieder mit zwei eigenständigen Reservemannschaften an den Start gehen. Aber erst einmal muss die SG Fürth/Mitlechtern II den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga C. Wir sagen, wie es mit den zweiten Mannschaften weitergeht, und beantworten auch die Trainerfragen.

Warum wird die SG Fürth/Mitlechtern II nach vier Jahren nicht mehr fortgeführt?

Beide Stammvereine wollen wieder in Eigenregie eine Reservemannschaft auf die Beine stellen und fühlen sich dazu in der Lage – insbesondere der FC Fürth hat nicht nur für die Kreisoberliga-Mannschaft neue Spieler an Land gezogen.

Foto: Fritz Kopetzky Lucas Oppermann geht als Spielertrainer bei der ersten Mannschaft des FC Fürth in eine zweite Saison. Bild: Fritz Kopetzky

Hat die SG Fürth/Mitlechtern II die Erwartungen erfüllt?

Bedingt. Immerhin hatten beide Vereine durch die Spielgemeinschaft nicht mehr Sonntag für Sonntag große Mühe, eine Reserve – oft mit Unterstützung von AH- oder Soma-Kickern – an den Start zu bringen. Es gab keine Spielabsagen wegen Personalmangel und die Zusammenarbeit verlief geräuschlos Sportlich sind die Plätze sechs und zweimal acht nicht gerade berauschend. Derzeit liegt die Mannschaft der Spielertrainer Dennis Atali und Yannic Riesinger sogar nur auf Platz zehn (punktgleich mit SG Brandau/Gadernheim II, SG Lautern und VfL Birkenau II) und schwebt damit in Abstiegsgefahr.

Das Feld ist dicht beisammen

Der Relegationsplatz ist nur drei Punkte entfernt. Das Feld liegt dicht beisammen, ab Platz sieben kann sich noch keine Mannschaft zurücklehnen. „Sicherlich war die Hoffnung da, dass wir mit einer Spielgemeinschaft etwas weiter oben reinrutschen können“, sagt Marco Knapp, Vorstand Sport des FC Fürth. Dass das letztlich nicht klappte, sei aber kein Beinbruch.

Was soll im Rest der Rückrunde noch erreicht werden?

Ganz klar der Klassenerhalt. Der FC Fürth möchte unbedingt in der Kreisliga C bleiben. „Wir sind positiv gestimmt, dass das SG-Projekt nach vier Jahren zu einem guten Ende gebracht wird“, sagt Marco Knapp.

Wie geht es beim FC Fürth weiter?

Die Planungen sind schon recht weit gediehen. Neuer Spielertrainer wird Amir Duric, der sich das Amt mit dem bisherigen Spielertrainer Yannic Riesinger gleichberechtigt teilt. Duric wechselte zur Saisonbeginn vom FSV Rimbach, den er als Spielertrainer 2022 in die A-Liga führte, zum FC Fürth. Der 34-jährige Stürmer spielt in der ersten Mannschaft, half aber auch bei der SG Fürth/Mitlechtern II aus, wo er mit elf Treffern bester Torschütze der Mannschaft ist. Der derzeitige Spielertrainer Dennis Atali wechselt in die Sportliche Leitung und unterstützt dann das Team mit Werner Zeiss, Frank Poth, Marco Blesing und eben Marco Knapp: „Dennis hat ein gutes Netzwerk und einen Draht zu den Spielern.“ Laut Marco Knapp hat der FC bereits 17 Zusagen für die zweite Mannschaft, darunter sechs Neuzugänge. Zudem stoßen die A-Jugendspieler Jonas Blesing, Tim Fähling und Tim Rathgeber zu den Senioren, wo sie sich für eine der beiden Mannschaften empfehlen können. Die erste Mannschaft hat sich bereits in der Winterpause mit Andreas Adamek vom SV Hummetroth verstärkt. Auch Serkan Gözübüyük wechselte vom ISC Fürth zum FC. Es liegt aber keine Freigabe vor. „Da liegen wir noch weit auseinander“, sagt Knapp.

Wie sieht es bei der KSG Mitlechtern aus?

Die KSG Mitlechtern braucht noch ein wenig Zeit für ihre zweite Mannschaft. Das teilte der Zweite Vorsitzende Christian Tremper auf Anfrage mit. „Es müssen noch Sachen geklärt werden“, sagt Tremper, der deshalb auch keinen Trainer benennen konnte. Insgesamt sei man allerdings auf einem guten Weg. Der Sportliche Leiter Julian Rettig ist zuversichtlich eine Mannschaft mit einem entsprechend großen Kader zusammenzubekommen.

Was ist mit den beiden Erstmannschaftstrainern Ronny Sauer und Lucas Oppermann?

Beide bleiben. Ronny Sauer (43) geht damit in seine dritte Saison bei der Kreisoberliga-Mannschaft der KSG und sagt dazu: „Niklas Ripper und Julian Rettig haben sich mit uns sehr frühzeitig zusammengesetzt. Wir arbeiten seit Beginn an immer sehr vertrauensvoll und offen zusammen. Ich kann mir aktuell kein besseres Team um das Team und für den Verein vorstellen. Deshalb habe ich auch sehr gerne wieder zugesagt.“

Längerfristige Zusammenarbeit