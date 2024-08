C-Liga: Der "neue" FC Fürth II steht gleich an der Tabellenspitze

Die Saison ist zwar noch sehr jung, aber immerhin: Der FC Fürth steht mit seinen beiden Mannschaften an der Tabellenspitze. Kommt Platz eins in der Fußball-Kreisoberliga für den Vorjahresdritten wenig überraschend, so erstaunt die Spitzenposition in der Kreisliga C für die Reservemannschaft schon ein wenig. Die 1b wurde nämlich erst vor der Runde neu formiert.