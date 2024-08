Kreisoberliga: Adamek schießt FC Fürth zum Sieg in Mitlechtern

In der Fußball-Kreisoberliga hat der FC Fürth bei der KSG Mitlechtern auch sein drittes Spiel mit 1:0 gewonnen und steht damit mit neun Punkten weiter alleine an der Tabellenspitze. Insgesamt kamen nur 100 Zuschauer zum Derby. „Wir haben ein sehr engagiertes Spiel gezeigt, wir sind aber leider wieder einmal an der mangelhaften Chancenverwertung gescheitert“, sagte KSG-Pressewart Achim Tremper.