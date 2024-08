Kreisoberliga: Mitlechtern sucht gegen FC Fürth Außenseiterchance

Und wieder lockt ein Derby in der Fußball-Kreisoberliga. Die KSG Mitlechtern empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den FC Fürth. Die Platzherren haben erst am vergangenen Wochenende ein besonderes Duell hinter sich gebracht. Beim Aufsteiger SV Lörzenbach holte das Team von Trainer Ronny Sauer beim 2:2 einen Punkt. Da war Mitlechtern in der Favoritenrolle, diesmal ist das Team zu Hause allerdings nur Außenseiter gegen den Tabellenführer.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

„So ganz war ich mit dem Unentschieden in Lörzenbach nicht zufrieden“, sagt KSG-Coach Ronny Sauer und macht klar: „Wie wir gespielt haben, war völlig in Ordnung. Womit ich aber nicht einverstanden gewesen bin, war wieder einmal unsere Chancenverwertung. Wir hätten beim Stand von 2:1 unsere Möglichkeiten einfach nutzen müssen.“ Eben wieder das alte Problem der KSG, für die die Partie in Lörzenbach zugleich der Auftakt gewesen ist. Sauer sagt weiter: „Letztlich war klar, dass es dann so lief. Das Unentschieden müssen wir nun so hinnehmen.“

Ronny Sauer wird am Sonntag beim zweiten Derby in Folge nicht dabei sein. Er weilt im verdienten Urlaub. Den Cheftrainer wird Jens Klein vertreten. Der sagt: „Wir haben wohl zwei Ausfälle.“ Dabei handelt es sich um Mittelfeldspieler Nicolas Stephan, der sich in Lörzenbach verletzte, und Abwehrmann Christoph Schneider, der schon länger ausfällt. „Sonst ist alles an Bord“, sagt Klein, der betonte: „In neun von zehn Partien verlieren wir gegen den FC Fürth. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass es am Sonntag dieses eine Spiel wird, das wir für uns entscheiden werden.“ Klein macht klar: „Das Derby gegen den SV Lörzenbach ist schon sehr speziell. Aber die Duelle gegen den FC Fürth sind für die KSG Mitlechtern auch etwas sehr besonderes. Man kennt sich ja gut, beide Vereine hatten bis vor kurzem eine Spielgemeinschaft in der zweiten Mannschaft. Da geht es um ein bisschen mehr als drei Punkte.“

Beim FC Fürth, der nach den beiden Siegen alleiniger Tabellenführer ist, muss Trainer Ralf Ripperger auf Alex Gärtner (Urlaub) und aller Voraussicht nach auch auf dem erkrankten Dimitrios Batsilas und den verletzten Jonas Blesing verzichten. Dennoch sieht der Coach seine Mannschaft für das Derby sehr gut aufgestellt. Ripperger warnt aber zugleich: „Wir erwarten einen extrem motivierten Gegner, der uns das Leben schwermachen wird. Mitlechtern wird gerade vor eigenem Publikum in einem Derby alles zeigen wollen und das Spiel bestimmt nicht nur defensiv angehen. Wir erwarten einen harten Kampf.“

FC Ober-Abtsteinach - SG Reichenbach (Sonntag, 15 Uhr)

Der FC Ober-Abtsteinach ist mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet. Das Team von Jan Schörling war beim 4:6 auswärts gegen Olympia Lorsch ganz nahe an einem Zähler. „Leider war die Fehlerquote in unserer Defensive einfach zu groß“, sagte Teammanager Sebastian Trenkwald. Am Sonntag empfangen die Ober-Abtsteinacher die SG Reichenbach, die mit zwei torlosen Unentschieden in die Spielzeit gestartet ist. Der Schlüssel wird sein, die kompakte Defensive der Reichenbacher zu knacken. „Offensiv haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt“, befand Trenkwald. In den ersten Saisonbegegnungen erzielte der FCO schon sechs Tore.

Tvgg Lorsch - SG Unter-Abtsteinach (Sonntag, 15 Uhr)

Bei der SG Unter-Abtsteinach war die Stimmung in dieser Woche natürlich glänzend. „Nicht nur das Ergebnis von 6:1, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie wir den Sieg gegen Birkenau geholt haben, stimmt mich absolut zufrieden“, sagt SG-Trainer Marcus Lauer. Mit der Tvgg Lorsch treffen die Unter-Abtsteinacher auf das nächste Team, das vor dem Rundenstart zu den Geheimfavoriten gezählt wurde. Die Lorscher haben allerdings ihr Auftaktspiel gegen den FC Fürth deutlich mit 0:4 verloren und waren dann spielfrei. „Die Lorscher sind aber weiter ein gutes Team, ich schätze sie sehr gut ein. Wir müssen sicherlich wieder konzentriert auftreten und auch wieder über 90 Minuten hart arbeiten, um dort zum Erfolg zu kommen“, sagt Lauer. Mats Gärtner ist wieder mit dabei. Ob er auch gleich in der Anfangself steht, ist noch fraglich. Neuzugang Arban Zahiti hat seine Sperre abgesessen. Der Keeper ist somit einsatzfähig, wird allerdings erst einmal nur auf der Bank sitzen. Routinier Imre Knyaz hat in den ersten beiden Spielen das Tor gehütet und ist derzeit die Nummer eins.

FC Groß-Rohrheim - VfL Birkenau (Samstag, 17 Uhr)

Der VfL Birkenau kam am vergangenen Wochenende bei der SG Unter-Abtsteinach mächtig unter die Räder und ist am Samstag, 17 Uhr, beim FC Alemannia Groß-Rohrheim auf Wiedergutmachung aus. „Wir haben gegen Unter-Abtsteinach einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt. Es hat nichts geklappt, was wir uns vorgenommen haben. Das war leider eine absolut verdiente Niederlage“, sagt Trainer Daniel Hahn. Die Birkenauer haben damit noch keinen Punkt. Der fulminante 5:2-Auftaktsieg gegen den SV Unter-Flockenbach II wurde dem VfL bekanntlich wieder aberkannt.

„Groß-Rohrheim ist immer schwierig einzuschätzen. Gerade bei der Alemannia hat man es immer schwer“, betont Hahn, macht aber klar: „Wir müssen zurück zu der Form des ersten Saisonspiels. Wir wollen unbedingt die ersten Zähler in dieser Spielzeit einfahren.“ Die Alemannia holte zum Auftakt ein Unentschieden gegen den Titelfavoriten SG Unter-Abtsteinach. Beim 4:4 zeigten die Groß-Rohrheimer, dass sie es auch mit den Topmannschaften der Kreisoberliga aufnehmen können. Am vergangenen Wochenende unterlag das Team um Goalgetter Marcel Eckhardt aber dann auswärts beim Aufsteiger SG LIndenfels/Winterkasten mit 1:2. „Wir sind nicht ganz komplett“, sagt Daniel Hahn vor dem Spiel. Niklas Halblaub und Nico Pfahl werden fehlen. Beide Leistungsträger befinden sich noch im Urlaub.

SSG Einhausen - SV Unter-Flockenbach II (Sonntag, 15 Uhr)