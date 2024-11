Kreisoberliga: KSG Mitlechtern empfängt Lörzenbach zum Derby

Die KSG Mitlechtern könnte am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Kreisoberliga weitere wichtige Punkte für das Ziel Ligaverbleib einfahren. Das Team von Trainer Ronny Sauer empfängt den SV Lörzenbach, der selbst um jeden Zähler gegen den Abstieg kämpfen muss. Die KSG feierte am vergangenen Wochenende einen 3:2-Sieg bei den Sportfreunden Heppenheim.