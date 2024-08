2:2 zwischen SV Lörzenbach und KSG Mitlechtern

Mit einem 2:2-Unentschieden endete das mit Spannung erwartete Derby in der Fußball-Kreisoberliga zwischen Aufsteiger SV Lörzenbach und der KSG Mitlechtern. Die Gäste trauerten nach dem Abpfiff den vergebenen Konterchancen in der zweiten Hälfte bei 2:1-Führung nach, während die Hausherren erleichtert waren, in der Schlussphase noch den Ausgleich erzielt zu haben.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Aufgrund der brütenden Hitze war es zwar nicht die ganz große Kulisse, dennoch ließen sich über 250 Zuschauer die Partie nicht entgehen. Beide Mannschaften ließen es angesichts der Temperaturen langsam angehen, wobei Mitlechtern schneller ins Spiel fand und dann auch frühzeitig in Führung ging. In der neunten Minute brachte Felix Hohrein den Ball von rechts vor das Tor, wo Neuzugang Philipp Klein zum verdienten 1:0 abschloss.

KSG strukturierer

Die KSG hatte in dieser Phase Vorteile, agierte strukturierter und sorgte immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Doch nach der Führung überließen die Mitlechterner den Hausherren immer mehr das Spiel und ließen den Gegner kommen. So wurden die Lörzenbacher stärker und kamen dann auch zu Chancen. Die beste hatte Tobias Ferch, der in der 22. Minute nach Vorlage von Dean Hebling aus acht Metern frei zum Schuss kam, aber einen Mitlechterner traf. Der Ausgleich fiel aber doch, als der gerade erst eingewechselte Maximilian Jöst eine verunglückte Abwehr der Gäste überlegt zum 1:1 ins lange Eck hob.

Wieder über die Außenbahn

Der SVL war nun im Spiel, und abermals bekam Ferch im Strafraum den Ball aufgelegt, doch er geriet in Rückenlage und zielte aus zehn Metern über das Gehäuse (43.). Im Gegenzug dann aber der nächste Rückschlag für die Hausherren. Erneut konnte Hohrein den Ball von derrechten Außenbahn vors Tor legen und wieder war Philipp Klein zur Stelle und spitzelte ihn zum 2:1 für die KSG ins Netz.

Nach Wiederbeginn müssten die Lörzenbacher erneut einem Rückstand hinterherlaufen. Die KSG ließ den Gegner wieder kommen und setzte aus einer sicheren Abwehr heraus auf Konter mit ihren pfeilschnellen Spitzen. So konnte Till Krieger gerade noch den Schuss des durchgelaufenen Jason Behrman abblocken (54.), nicht aufzuhalten war der eingewechselte Clemens Kilian, der aufs gegnerische Tor zog, den Ball aber vorbei setzte (64.), und als auch noch Nicholas Stephan nach Ablage von Philipp Klein aus zehn Metern das Tor verfehlte (72.), rauften sich die Gäste die Haare.

Foto: Thomas Rittelmann Christian Tremper von der KSG (links) und Dean Hebling (SVL) haben den Ball im Blick.

Das sollte sich rächen, denn die Lörzenbacher gaben nicht auf, auch wenn sie sich im gegnerischen Strafraum kaum durchsetzen konnten. So war es ein Standard, der den Hausherren den Ausgleich brachte. In der 77. Minute brachte Ferch einen Freistoß an den langen Pfosten, wo erneut Jöst mit dem Kopf zum erlösenden 2:2 traf – KSG-Abwehrchef Julian Schneider saß zu diesem Zeitpunkt kreislaufbedingt auf der Bank.

Stimmen zum Spiel

Ron Hachenberger (Trainer SV Lörzenbach): Wir hatten in der ersten Halbzeit schon noch Chancen, um das Spiel zu drehen, hintenraus müssen wir aber zufrieden sein, dass wir den Punkt noch geholt haben. Mitlechtern hatte in der zweiten Hälfte richtig gute Konterchancen, hat auf Probleme bei uns im Spielaufbau gewartet und uns dann ausgekontert. Wir sind aber zweimal zurückgekommen und haben einen Punkt geholt, damit können wir zufrieden sein. Aber fußballerisch muss das auf jeden Fall besser werden.

Ronny Sauer (Trainer KSG Mitlechtern): In der ersten Hälfte war das Spiel ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, aber nach der Pause müssen wir den Sack eigentlich zumachen, als wir drei- oder viermal frei aufs Tor zugelaufen sind. Das verfolgt uns jetzt schon lange, dass wir klarste Chancen nicht nutzen. Daran müssen wir arbeiten. Die Abwehr hat es gut gemacht, aber es steht und fällt am Schluss damit, dass man Tore erzielen muss.

Johann Wogawa (SV Lörzenbach): Mit dem 2:2 müssen wir leben. Wir hatten vielleicht ein bisschen Ehrfurcht vor dem Derby und waren nicht aggressiv genug. Nichtsdestotrotz haben wir gute Moral gezeigt und uns zurückgekämpft, was für die Mannschaft und den Teamgeist spricht.

Julian Schneider (KSG MItlechtern): Zum Rundenauftakt war das ein schönes Derby, das durch die Hitze geprägt war, das Tempo hat etwas gefehlt. Es gab auf beiden Seiten klare Torchancen, es hätte auch einen Sieger geben können, aber am Ende können wir alle mit dem Ergebnis zufrieden.

Stenogramm

SV Lörzenbach: Pfeifer, Ripper, Wogawa, Mades, Adler, Fetsch, Ferch, Krieger, Schwarz, Rettig, Hebling; eingew.: Jöst (29.), E.Kilian (64.), Zeiß (84.).

KSG Mitlechtern: Heckmann, M. Müller, Tremper, J. Schneider, J. Klein, Hohrein, L. Schneider,G. Müller, Stephan, Behrman, Ph. Klein; eingew.: Clemens Kilian (61.), Christoph Kilian (51.), Dippel (51.).

Tore: 0:1 Ph. Klein (9.), 1:1 Jöst (31.), 1:2 Ph. Klein (44.), 2:2 Jöst (77.).