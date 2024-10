Kreisoberliga: Lörzenbach fordert den FC Fürth heraus

Es ist wieder Derbyzeit in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße. Aufsteiger SV Lörzenbach empfängt am Sonntag (15 Uhr) den souveränen Spitzenreiter FC Fürth. „Das ist super, dass wir uns mit so einer Mannschaft messen können. Wir hoffen auf viele Zuschauer. Aber klar: Für uns wird das eine Herkulesaufgabe“, sagt der Lörzenbacher Trainer Ron Hachenberger, betont aber: „Wir spielen in Lörzenbach, da ist es für den Gegner immer schwer. Fürth hat die meisten Tore in der Liga geschossen, aber vielleicht haben wir einen Sahnetag und der FC einen nicht ganz so guten. Jede Serie muss mal reißen.“