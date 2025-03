Kreisoberliga: SV Lörzenbach von Ausfällen hart getroffen

Lörzenbach. In der Fußball-Kreisoberliga finden am Donnerstagabend sechs Spiele statt. Der SV Lörzenbach, der am Sonntag eine 0:5-Klatsche bei Eintracht Bürstadt hinnehmen musste, steht vor dem nächsten schweren Auswärtsspiel. Das Team von Ron Hachenberger muss um 19 Uhr beim Ligasiebten Tvgg Lorsch ran, der nach dem 1:4 gegen Birkenau auf Wiedergutmachung aus ist.