Kreisoberliga: Geschenke gibt es vom FC Fürth keine

Fürth. In der Fußball-Kreisoberliga steht der FC Fürth schon länger als Meister fest. Das Team von Trainer Ralf Ripperger will den Fuß aber nicht vom Gas nehmen. Auch nicht im Derby am Sonntag, 15 Uhr, gegen den abstiegsbedrohten SV Lörzenbach. Zuletzt hatten die Fürther Pause. Die drei Punkte aus dem Spiel gegen die bereits abgemeldeten Sportfreunde Heppenheim bekam der Spitzenreiter kampflos. „Die Mannschaft hat normal trainiert“, sagt FC-Sportdirektor Marco Knapp und macht klar: „Trainer und Spieler haben sich fest vorgenommen, die restlichen vier Spiele alle zu gewinnen. Wir wollen keine Geschenke verteilen.“