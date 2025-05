Kreisoberliga: Meister FC Fürth verteilt keine Geschenke

Fürth. Es werden keine Geschenke verteilt, hatte Ralf Ripperger, Trainer des FC Fürth, vor dem Derby in der Fußball-Kreisoberliga gegen den SV Lörzenbach angekündigt. Und seine Mannschaft setzte dies dann auch in die Tat um und gewann die Partie vor gut 300 Zuschauern mit 4:1 Toren. Die Gäste, die ohne etatmäßigen Stürmer antreten mussten, hätten das Ergebnis zwar angesichts eines verschossenen Strafstoßes günstiger gestalten können, doch dass der Meister und Aufsteiger in die Gruppenliga als verdienter Sieger vom Platz ging, daran gab es auf beiden Seiten keine Zweifel.