Kreisoberliga: FC Fürth hängt die SG Unter-Abtsteinach ab

In der Fußball-Kreisoberliga hat der FC Fürth seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut. Das Team von Ralf Ripperger feierte seinen zehnten Sieg in Serie. Verfolger SG Unter-Abtsteinach patzte erneut und liegt nun acht Punkte hinter dem FC Fürth. Schlusslicht sind nun wieder die Sportfreunde Heppenheim.