Kreisoberliga: SG Unter-Abtsteinach freut sich auf Riedrode

Die SG Unter-Abtsteinach hat das Fernduell in der Fußball-Kreisoberliga mit dem FC Fürth um den zweiten Tabellenplatz gewonnen und nimmt damit an den Aufstiegsspielen zur Gruppenliga teil. Wie in der Vorsaison. Durch den Entfall der Relegation bleibt der FC Ober-Abtsteinach in der Klasse.