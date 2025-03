Kreisoberliga: SV Lörzenbach atmet nach 2:1-Sieg auf

Kreisoberliga: Das 0:0 stellt beide in Mitlechtern zufrieden

SV Unter-Flockenbach II punktet in Mitlechtern und ist jetzt Sechster. Der FC Fürth macht in Biblis einen Rückstand wett. Glanzleistung des VfL Birkenau. Die SG Unter-Abtsteinach enttäuscht in Einhausen.