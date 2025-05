Kreisoberliga: FC Ober-Abtsteinach greift den Strohhalm

Ober-Abtsteinach. Der FC Ober-Abtsteinach hat in der Fußball-Kreisoberliga den letzten Strohhalm ergriffen. Das Team von Trainer Jan Schörling bezwang am Sonntag die KSG Mitlechtern mit 5:3. Vor einer tollen Kulisse von 180 Zuschauern starteten die Ober-Abtsteinacher gleich offensiv. Maximilian Krüger gelang per Fernschuss das 1:0 (20.). Mitlechtern glich zwar durch das Kopfballtor von Carsten Bitsch (31.) aus, doch nach den Treffern von Lukas Fath (32.) und Robin Beckenbach (33.) innerhalb von 80 Sekunden waren die Platzherren auf der Siegerstraße. Jannis Hirsch hielt die Partie mit dem 2:3 (35.) spannend.