Kreisoberliga: Beste Unterhaltung in Wald-Michelbach - 5:5

Zehn Tore. Überragende Einzelleistungen. Es war ein sehr unterhaltsames Kreisoberliga-Spiel, das die ETW-Reserve und der VfL Birkenau den 80 Zuschauern in Wald-Michelbach boten. „Es ist mächtig was los gewesen hier“, sagte auch Eintracht-Pressewart Lothar Strusch nach dem 5:5 (2:0).

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im ersten Durchgang bestimmte die ETW die Partie. Etienne Imsirovic, der normalerweise im Verbandsliga-Kader der Wald-Michelbacher steht, zeigte eine ganz starke Leistung. Birkenau hatte seine Probleme. Pascal Ihrig (8.) und Marvin Jöst (18.) brachten die Platzherren mit 2:0 in Front. Kurz nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit erhöhte Eldin Pudic gar auf 3:0 (46.). Doch dann hatte Niklas Halblaub seinen großen Auftritt. Dem Birkenauer Stürmer gelang innerhalb von drei Minuten ein Hattrick. Plötzlich stand es 3:3. Lothar Strusch begründete den Blackout der Wald-Michelbacher in dieser Phase wie folgt: „Imsirovic ist raus, dann gab es einen Bruch und wir haben die drei Tore kassiert.“

Wald-Michelbach fing sich aber wieder und lag nach dem Doppelschlag des guten Leonidas Reeg (56., 62.) erneut scheinbar klar mit 5:3 in Front. Birkenau gab sich aber nicht auf. Andre Halblaub verkürzte auf 4:5 (73.) und in der Nachspielzeit kam der VfL erneut zurück. Florian Frölich sorgte mit einer schönen Einzelleistung für den späten Ausgleich. „Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung“, befand Strusch. Der VfL verpasste es, Boden auf die in der Tabelle vorne platzierten Mannschaften gutzumachen. Das Team des Trainerduos Daniel Hahn/Thorben Schmidt fiel vom fünften auf den sechsten Tabellenrang. Der Rückstand der Birkenauer auf den Zweiten SG Unter-Abtsteinach beträgt aktuell sieben Zähler.

Eintracht Wald-Michelbach II: Appelt; Beisel, Maaß, Siefert (63. Stieme), Imsirovic (46. Trautmann), Jöst (58. Deriy), Pudic, Reeg, Ihrig, Albert.

VfL Birkenau: Kahlenberg; Schäfer, M. Halblaub (86. Pfahl), Heckmann, Morr (88. Becker), N. Halblaub, Frölich, A. Halblaub, Sauer (61. Buchleiter), Hick, Schmidt.

Tore: 1:0 Ihrig (8.), 2:0 Jöst (18.), 3:0 Pudic (46.), 3:1, 3:2, 3:3 Niklas Halblaub (48., 49., 52.), 4:3, 5:3 Reeg (56., 62.), 5:4 A. Halblaub (73.), 5:5 Frölich (90.+4). – Schiedsrichter: Kowalski (Gundershausen). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Reeg, Beisel, Pudic /N. Halblaub, Frölich, Schmidt, Morr.

SGU ist zurück in der Erfolgsspur

In der Kreisoberliga ist die SG Unter-Abtsteinach in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Marcus Lauer feierte einen souveränen und ungefährdeten 5:1 (2:1)-Heimerfolg über Olympia Lorsch und profitierte zugleich von der Niederlage von Eintracht Bürstadt bei der TVgg Lorsch (1:4). Durch den Patzer des Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg kletterte die SGU zurück auf Rang zwei. Das Lauer-Team hat damit bei einem Spiel weniger als die Eintracht einen Punkt Vorsprung auf die Bürstädter und liegt vier Zähler vor dem Tabellenvierten FC Fürth.

„Wir haben es diesmal sehr ordentlich gemacht. Die Tore waren bis auf den Fernschuss zum 3:1 alle sehr gut herausgespielt“, freute sich Trainer Marcus Lauer, der zudem betonte: „Das war ein verdienter Sieg. Wir sind diesmal nicht wie in der letzten Partie bei der Tvgg Lorsch ins offene Messer gelaufen, sondern haben geduldig, aber druckvoll gespielt und unsere Chancen dann auch konsequent genutzt. Das war schon lange nicht mehr der Fall, dass wir das im Abschluss so gut gemacht haben.“

Die Unter-Abtsteinacher begannen stark und dominierten die Anfangsphase. Cevik erzielte nach einem schönen Spielzug das schnelle 1:0 (5.). Yahaya legte wenig später schon das 2:0 (17.). Die Lorscher wurden ab der 25. Minute offensiver und bekamen auch prompt einen Foulelfmeter zugesprochen. Olympia-Kapitän Sascha Wickler verwandelte zum 1:2 (28.).

Dann musste Yahaya verletzt raus (35.), doch die Unter-Abtsteinacher blieben ruhig und fingen sich. Nach dem 3:1 (55.) durch einen Distanztreffer von Muca waren die Lorscher geschlagen. Die SG legte noch zwei Treffer nach schönen Kombinationen nach. Lelek (70.) und der überragende Ümit Kückoglu (80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Nun wollen wir das nächste Spiel gegen den Spitzenreiter SV Fürth auch so gut gestalten. Das wird schwer, aber diesmal sind wir nicht unter Druck. Das kann sich ja manchmal schon befreiend auf das Team auswirken“, sagte Marcus Lauer im Hinblick auf das kommende Wochenende.

SG Unter Abtsteinach: Knyaz; Braun, Jöst, Qoku, Kücükoglu, Makan, Lelek, Cevik, Yahaya, Muca (70. Kohl), Gärtner.

Tore: 1:0 Cevik (10.), 2:0 Yahaya (17.), 2:1 Wickler (28.), 3:1 Muca (55.), 4:1 Lelek (70.), 5:1 Kücükoglu (80.). – Schiedsrichter: Volk (Modau). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Kücükoglu, Lellek/Palkovitsch.

FCO verliert auch in Biblis

Der FC Ober-Abtsteinach bleibt in der Fußball-Kreisoberliga weiter auf einem Abstiegsrang. Das Team von Jan Schörling unterlag beim FV Biblis mit 0:3 (0:1). Der FCO hat damit weiter vier Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. „Wir haben leider früh das 0:1 bekommen“, sagte der FC-Coach, der aber betonte: „Danach hatten wir unsere Torchancen, haben sie leider nicht genutzt.“

Bei Biblis sorgte Björn Schnitzer mit starken Standards immer wieder für Probleme in der FCO-Abwehr. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte er auch für das 2:0 (48.). Nach einer kurz ausgeführten Ecke schlenzte Schnitzer den Ball aus spitzem Winkel ins FC-Gehäuse. Die Schörling-Elf machte in der Folge immer weiter auf und Biblis bekam so Räume, um Konter zu fahren. Nach einem dieser Gegenangriffe wusste sich Müller nur noch mit einer Notbremse behelfen und sah die Rote Karte (69.).

Den folgenden Freistoß schoss Schnitzer zum 3:0 in den Winkel (70.). Dabei blieb es. „Auch wenn es wieder nicht mit Punkten geklappt hat. Wir wollen jetzt nicht mehr daran denken, wie weit das rettende Ufer weg ist. Wir müssen schauen, dass wir schnell ein Erfolgserlebnis hinbekommen. Wenn ich mir diesmal und auch in den vergangenen Spielen die Chancenverhältnisse anschauen, dann sind wir nicht so viel schlechter wie die anderen Teams“, betonte Schörling.

FC Ober-Abtsteinach: Da Silva; Roth, Hintenlang, Weihrich, Bahr (Endrit Beka), Jaap, Ervin Beka (70. Beckenbach), Erak, Baum, Gärtner (75. Rebscher), Müller.

Tore: 1:0 Hajdu (7.), 2:0, 3:0 Schnitzer (48., 70.). – Schiedsrichter: Jüch (Arheilgen) – Vorkommnis: Rot für Müller (FCO, 69.) wegen Notbremse. - Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Hoffmann, Haas /Eckhardt.

Mitlechtern hält Einhausen auf Distanz

Fußball-Kreisoberligist KSG Mitlechtern hielt am Sonntag einen Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib erst einmal auf Distanz. Die Mannschaft von Trainer Ronny Sauer kam bei der SSG Einhausen zu einem 1:1 (1:0). Es war sogar noch mehr drin für die KSG. „Das war ein absoluter Verlust von zwei Punkten“, sagte der Coach und betonte: „Mit ein bisschen mehr Glück und nicht so vielen schlechten Entscheidungen gegen uns gewinnen wir hier. Aber gut, wir nehmen den einen Punkt mit.“ Die KSG erwischte einen Start nach Maß. Nach einem tollen Angriff erzielte Max Dippel die frühe 1:0-Führung. Einhausen erhöhte im zweiten Durchgang den Druck, doch die KSG verteidigte gut. Auch in Unterzahl. Julian Schneider sah in der 75. Spielminute wegen einer Notbremse die Rote Karte. In der Nachspielzeit musste bei Einhausen auch Toni Crnov vom Platz (90.+2).

Es sah lange nach drei Punkten für Mitlechtern aus. Doch dann gab es noch eine Ecke: KSG-Torwart Heckmann bekam die Hände an den Ball. „Doch das Leder wurde ihm weggehauen“, monierte Sauer. Marcel Kulig setzte den freien Ball zum 1:1 (90.+7) in die Maschen. „Das war doch ziemlich lange, wie der Schiedsrichter nachgespielt hat. Aber klar: Wir haben es bei dem Ausgleichstreffer auch nicht gut verteidigt“, sagte Sauer.

KSG Mitlechtern: Heckmann; Jonas Bitsch, Christian Bitsch, Knecht, Klein, Kalt (46. Behrman), Hohrein, Schmitt (46. Kilian), Schneider, Dippel, Stephan (82. Tremper).