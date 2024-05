Kreisoberliga: FC Ober-Abtsteinach gewinnt in Wald-Michelbach

Die SG Unter-Abtsteinach hat sich am Samstag in der Fußball-Kreisoberliga den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Mit einem 12:0 (7:0)-Heimsieg über die noch abstiegsbedrohte SSG Einhausen zog das Team von Trainer Marcus Lauer in der Tabelle wieder am FC Fürth vorbei, der am Donnerstagabend mit einem 5:0-Erfolg zu Hause über die SG Reichenbach vorgelegt hatte. Eintracht Wald-Michelbach II (die Mannschaft wird aufgelöst) und der TV Lampertheim stehen als Absteiger fest.