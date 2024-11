Kreisoberliga: Dem FC Fürth fehlt noch ein Sieg

In der Fußball-Kreisoberliga steht der abschließende Spieltag vor der Winterpause an. Der Spitzenreiter FC Fürth kann das Kunststück fertig bringen, alle Ligaspiele für sich zu entscheiden. Allerdings, kampflos wie am vergangenen Wochenende wird das Team von Trainer Ralf Ripperger am Sonntag, 14 Uhr, die drei Zähler nicht bekommen. Gegner KSG Mitlechtern verspricht dem Spitzenreiter einen harten Kampf. „Nun haben wir die große Chance, etwas erreichen, was sonst nicht viele Mannschaften schaffen. Die Jungs sind heiß, auch diese Partie zu gewinnen“, sagt Ripperger.