Kreisoberliga: FC Fürth bezahlt Pokalsieg in Lorsch teuer

In der Fußball-Kreisoberliga steigt am Sonntag das Gipfeltreffen. Der Tabellenzweite SG Unter-Abtsteinach empfängt um 14.30 Uhr den noch perfekten Spitzenreiter FC Fürth. Die Platzherren liegen vor dem Topspiel acht Punkte hinter den Fürthern. „Das ist nicht nur ein Spiel Zweiter gegen Erster“, sagt der Unter-Abtsteinacher Coach Markus Lauer. „In der Partie fällt entweder bei einem Fürther Sieg schon die Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft oder wir können mit einem Erfolg die Liga wieder einigermaßen spannend machen.“