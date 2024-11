Kreisoberliga: Der FC Fürth plant die perfekte Hinrunde

In der Fußball-Kreisoberliga will Spitzenreiter FC Fürth seine perfekte Hinrunde spielen. Ein Sieg fehlt der Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger noch. Dann hätten die Fürther alle ihre 15 Vorrundenbegegnungen gewonnen. Im Weg steht nur noch der VfL Birkenau, der am Sonntag, 14.30 Uhr, versuchen will, den Tabellenführer zu ärgern.