Kreisoberliga: In Unter-Abtsteinach muss alles auf den Prüfstand

Der FC Fürth hat am vergangenen Wochenende den Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga noch einmal ausgebaut. Das Team von Trainer Ralf Ripperger gewann alle e 15 Spiele und liegt 14 Punkte vor dem Zweiten SG Unter-Abtsteinach. Wer soll die Fürther eigentlich stoppen? Die Tvgg Lorsch hat es in diesem Jahr schon einmal versucht. Am ersten Saisonspieltag unterlag die Mannschaft von Coach Martin Weinbach dem Spitzenreiter klar mit 0:4.