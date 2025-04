Kreisoberliga: FC Ober-Abtsteinach ist im Derby Außenseiter

Ober-Abtsteinach. Am Samstag ist Derbyzeit in der Fußball-Kreisoberliga. Der FC Ober-Abtsteinach empfängt um 17 Uhr die SG Unter-Abtsteinach. Die Platzherren benötigen unbedingt Punkte, sind allerdings in der Außenseiterrolle. „Natürlich ist die SG Unter-Abtsteinach der große Favorit. Auch wenn sie in den vergangenen Wochen nicht die guten Ergebnisse hatten“, sagt Jan Schörling, der Coach des FC Ober-Abtsteinach und betont: „Personell sieht es bei uns am Samstag weiter nicht gut aus, wir haben verletzte und gesperrte Spieler. Das wird erst in den nächsten Wochen, hoffe ich, wieder besser.“