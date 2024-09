Kreisoberliga: Klare Rollen beim Abtsteinacher Derby

Foto: Marco Schilling

Der Ober-Abtsteinacher Endrit Beka versucht gegen Jan Mayer (rechts) und Michel Fischer noch irgendwie an den Ball zu kommen. Der FCO kam gegen den SV Unter-Flockenbach in der Nachspielzeit noch zum 3:3-Unentschieden und sieht sich am Samstag in Unter-Abtsteinach als Außenseiter.