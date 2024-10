Kreisoberliga: Zwei Derbys, zwei klare Favoriten und eine Absage

Die KSG Mitlechtern musste nach zuvor starken Auftritten in der Fußball-Kreisoberliga am vergangenen Sonntag wieder einen Dämpfer einstecken. Bei Eintracht Bürstadt war das Team von Trainer Ronny Sauer nahezu chancenlos und verlor verdient mit 0:5. „Der Gegner war sehr stark. Vielleicht ist die Niederlage am Ende um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen. Aber egal. Wir können das gut einschätzen“, sagt Sauer.