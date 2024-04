Kreisoberliga: Im Abtsteinacher Derby brauchen beide den Sieg

Es ist Derbyzeit in der Fußball-Kreisoberliga: Der FC Ober-Abtsteinach empfängt am Samstag, 17 Uhr, die SG Unter-Abtsteinach. Die Platzherren stehen mit dem Rücken zur Wand. Der Ligavorletzte Ober-Abtsteinach hat fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Für das Team von Trainer Jens Schörling steht fest: Es müssen Siege her. Der Coach sagt: „Es ist klar, dass wir der krasse Außenseiter sind. Aber wir gehen das Spiel wie eine Pokalbegegnung an. Jede Partie muss 90 Minuten gespielt werden. Und mit der Unterstützung von unseren Zuschauern ist vielleicht eine Überraschung drin.“ Wie genau der Kader des FC Ober-Abtsteinach im Derby aussehen wird, entscheidet sich laut Schörling „wohl erst kurzfristig“.