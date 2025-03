Meister im März? Der FC Fürth ist in der Kreisoberliga vorbereitet

Fürth. Ob es das schon einmal gab, dass ein Team in der Fußball-Kreisoberliga bereits Ende März die Meisterschaft feiern durfte? Den Offiziellen des FC Fürth ist so etwas jedenfalls nicht bekannt. Der bislang noch verlustpunktfreie Spitzenreiter könnte den Titel am Sonntag, 15 Uhr, jedenfalls schon vorzeitig perfekt machen. Mit einem Sieg in der Heimpartie gegen die SG Lindenfels/Winterkasten würden die Sektkorken auf jeden Fall knallen. Denn: Die drei Punkte, die der FC gegen die bereits abgemeldeten Sportfreunde Heppenheim kampflos einstreichen wird, schon mitberechnet, wäre die Elf von Trainer Ralf Ripperger bei einem Erfolg, es wäre der 23. im 23. Saisonspiel, nicht mehr einzuholen. Gleiches würde bei einem Fürther Unentschieden und einem zeitgleichen Remis des Verfolgers Olympia Lorsch beim SV Lörzenbach passieren.