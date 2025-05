Kreisoberliga: Das dickste Brett ist mit Meister Fürth zu bohren

Unter-Abtsteinach. In der Fußball-Kreisoberliga hat die SG Unter-Abtsteinach die Vize-Meisterschaft und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen am letzten Spieltag wieder in der eigenen Hand. Möglich machte das ein Einbruch zuletzt bei Olympia Lorsch. Am vergangenen Sonntag zog das Team von Trainer Marcus Lauer am Kontrahenten vorbei. Lorsch verlor mit 2:3 in Einhausen, die SG gewann ihr Heimspiel gegen den SV Lörzenbach. Allerdings: Für eine vorzeitige Feier ist es noch zu früh. Die SG muss nämlich am letzten Saisonspieltag beim mit Abstand besten Team antreten. Unter-Abtsteinach trifft am Sonntag, 15 Uhr, auf Meister FC Fürth. Lorsch erwartet die KSG Mitlechtern. Auch im Kampf um den Ligaverbleib kommt es zu einem Fernduell zwischen dem FC Ober-Abtsteinach und FV Biblis.